نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النتائج الكاملة لبطولة كأس مصر للقوس والسهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة كأس مصر للقوس والسهم التي أقيمت على مدار يومين على ملعب نادي بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وأسفرت منافسات عمومي الرجال للقوس الأولمبي، عن فوز بهاء علي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وأحمد الجيميزي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وعمرو مصطفى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ومحمود فهمي بالمركز الرابع بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي السيدات للقوس الأولمبي، فازت جني عبد الجيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وندى عزام بالمركز الثانيةالميدالية الفضية، ورقية أحمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ومريم الشربيني بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات الشباب تحت 21 سنة عن فوز فارس السيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وإبراهيم ياسر عزب بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وعمار إسماعيل بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشابات تحت 21 سنة، فازت كارما قورة بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجاسمين متولي بالمركز الثاني والميدالية الفضية وسما سلامة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات الناشئين تحت 18 سنة عن فوز محمد وفائي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ومحمد محمد بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ومحمد عبد الحميد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ومحمد رحاب بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الناشئات تحت 18 سنة، فازت نوراي السيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وميار عبد الوهاب بالمركز الثاني والميدالية الفضية وحفصة محمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ولوجين يوسف بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات عمومي الرجال للقوس المركب عن فوز خالد السعيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وأحمد هلال بالمركز الثاني والميدالية الفضية وأحمد فخري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وتامر غانم بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي السيدات للقوس المركب، فازت نانسي الجبيلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ونورا الصباغ بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وجيهان أبوزيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشهدت البطولة تواجد مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين لتوزيع الجوائز على الفائزين.

جدير بالذكر أن بطولة كأس مصر للقوس والسهم كانت بروفة أخيرة للاعبي منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية المقبلة في تونس المقرر لها في الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل.