نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحداد يعلن افتتاح حمام سباحة نصف أولمبي بمركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور عمر الحداد وكيل الوزارة رئيس مجلس امناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" عن دخول حمام السباحة النصف أولمبي بالمركز إلى حيز التشغيل بعد ان تم افتتاحه للأعضاء والمرتادين صباح اليوم الاحد.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء للمركز ان دخول الحمام في التشغيل اليوم سوف يساعد كثيرًا في زيادة الموارد المالية بالمركز من خلال الاشتراكات في الأكاديميات الرياضية والذي يعد مورد هام لتطوير المزيد من الأعمال والمنشات الرياضية بالمركز لتقديم افضل الخدمات للأعضاء وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واشار الحداد إنه قد تواجدت اليوم مع افتتاح حمام السباحة لجنة صحة البيئة بمديرية الصحة، وجرى تفقد الحمام للتأكد من الالتزام بعوامل الأمن والسلامة وصلاحية المياه المُستخدمة في حمام السباحة والالتزام بالمعايير الخاصة بصحة وصلاحية المياه وقد تم اعتماد صلاحية حمام السباحة للاستخدام بعد التأكد من قبل اللجنة من صلاحيته والالتزام بكافة عوامل الامن والسلامة.