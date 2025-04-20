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أحمد جودة - القاهرة - ربما كان شتوتجارت جزءًا من أكثر المباريات تسجيلا للأهداف خلال الشوط الأول بتاريخ بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، لكن تعادله 4 / 4 مع يونيون برلين في مباراته الأخيرة بالمسابقة، يعني أن طموحاته الأوروبية أصبحت تقتصر تقريبًا على مباراة واحدة.

كأس ألمانيا فرصة شتوتجارت الأخيرة للعب في المسابقات القارية

ويحتل شتوتجارت المركز الحادي عشر في ترتيب بوندسليجا حاليا، ويبتعد بفارق ست نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، مع تبقي أربع مباريات فقط على نهاية المسابقة المحلية.

وأصبح أمل شتوتجارت الرئيسي على نهائي كأس ألمانيا في 24 مايو القادم، حيث سيكون المرشح الأوفر حظا للفوز، حينما يواجه أرمينيا بيليفيلد، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، إذ سيضمن الفائز مقعدا في بطولة الدوري الأوروبي.

قال المهاجم دينيز أونداف: "نعلم أن بإمكاننا إنقاذ الكثير بلقب الكأس. سيكون هذا هدفنا بعد الدوري الألماني. سنحاول ما دام لدينا فرصة ضئيلة. لكننا نعلم بالطبع أن الأمر سيكون صعبًا."

أضاف أونداف أن مباريات الدوري الألماني الأخيرة مهمة أيضًا، لأنه "لا أحد يرغب في خوض النهائي بعد خسارتين أو ثلاثة".

فاجأ شتوتجارت الجميع بحصوله على المركز الثاني في ترتيب بوندسليجا الموسم الماضي، ليتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه سرعان ما خرج مبكرا من مرحلة الدوري في البطولة القارية.

واستغنى شتوتجارت عن خدمات ثلاثة من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، هم سيرهو جيراسي، وفالديمار أنطون، وهيروكي إيتو، وهو ما تسبب في اهتزاز أداء ونتائج الفريق خلال الموسم الحالي، خاصةً في الأسابيع الأخيرة، حيث لم يحقق سوى فوزا واحدا فقط في لقاءاته التسعة الماضية.

واعترف أونداف "لقد سارت أمور كثيرة ضدنا هذا الموسم، وكان الكثير منها خطأنا".

وانعكس هذا الأمر في المباراة المثيرة التي خاضها شتوتجارت مع مضيفه يونيون أمس السبت، حيث تأخر صفر /2 في بداية الشوط الأول، قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويتقدم 4 / 3، لكن الفريق المضيف إدراك التعادل مع نهاية الشوط الأول، ليسجل الفريقان رقما قياسيا في بوندسليجا، بتسجيلهما 8 أهداف في النصف الأول من اللقاء.

وأبدى فابيان فولجموث، عضو مجلس إدارة شتوتجارت للشؤون الرياضية، استياءه من النتيجة، حيث قال "لقد كانت مباراة كروية رائعة، وكانت بمثابة هدية للعديد من الجماهير، لكن بالنسبة لنا، كانت أجمل هدية هي أن نحصد النقاط الثلاث".