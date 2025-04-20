نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة ليستر سيتي، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-25.

ليفربول يواجه ليستر سيتي في البريميرليج

ويستقبل ملعب كينج باور، مواجهة ليفربول وليستر سيتي، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة البريميرليج.

ويدير اللقاء تحكميًا الحكم الإنجليزي ستيورات أتويل، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب كينج باور معقل الذئاب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب جدول البريميرليج لموسم 25/2024 برصيد 76 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: أليسون

▪︎ خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - برادلي - تسيميكاس

▪︎ خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش

▪︎ خط الهجوم: جاكبو - دياز - محمد صلاح

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وليستر سيتي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات البريميرليج لموسم 2024-25، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.

