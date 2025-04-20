نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: الزمالك "مزنوق".. ويُعاني بسبب اختراقه من الداخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، عن المبادرة التي أطلقها، لتصفية الأجواء وحل المشكلات داخل نادي الزمالك، ولم الشمل بين رموزه.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: هدفي تصفية النفوس لأن الزمالك "مزنوق"، وكان من المهم البداية برؤساء النادي، وذلك من أجل العمل بهدف واحد وهو النجاح.

وتابع نجم الزمالك السابق: الزمالك به الكثير من المشكلات والأزمات الداخلية، والنادي بات ضعيفًا ومخترقا من الداخل وليس من الخارج أو من المنافسين.

وأضاف يونس: التوحد هو السبيل الوحيد للعودة إلى النجاح، والكل لبى الدعوة، وهناك من يعمل دون إفصاح، وهدفنا هو تصفية النفوس والأجواء.

وأكمل أيمن يونس: الزمالك خيره على كل نجوم الزمالك، والنادي شهر اللاعبين والإداريين وعملاء غرف الملابس، لذلك فخيره على كل من انتسب له.

وأردف يونس: كنت أتمنى إنشاء الأندية وعلى رأسها بيراميدز في المحافظات، وأي أحد سينشئ نادٍ في القاهرة والجيزة سيكون خاسرا.

واختتم أيمن يونس تصريحاته: علينا زيادة الأندية الجماهيرية، وعلينا زيادة الوعي، والأهم أن يكون الوسط الرياضي محترف.

