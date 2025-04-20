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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين، قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات المشاركة في كأس العالم للجمباز القاهرة 2025 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 25 وحتى 28 ابريل الجاري على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

اتحاد الجمباز يعلن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم القاهرة 2025

يمثل المنتخب المصري للرجال:

"محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للانسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".

وينظم الاتحاد المصري للجمباز بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري، وذلك بصالة 1 في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 20 دولة وبمجموع 80 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم الجمباز حول العالم.

تُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويشارك في البطولة 20 دولة وهم: "الجزائر – أرمينيا – أذربيجان – بلغاريا – كندا – كرواتيا – قبرص – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – إيطاليا – كازاخستان – المغرب – كوريا الشمالية – سلوفينيا – سويسرا – أوكرانيا – الولايات المتحدة الأمريكية – أوزبكستان – مصر البلد المضيف".

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلاء مصر منصات التتويج في افريقيا والبطولات الدولية في جميع المراحل.

وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.