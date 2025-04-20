"اللعبة انتهت لرونالدو".. الصراع يشتعل على القمة في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - فتح نادي الفتح أبواب الصراع المثير على لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد إسقاطه الاتحاد المتصدر 2-0، فاتحًا الطريق أمام الهلال الثاني وبطل الموسم الماضي والفائز على الخليج (3-0)، لتقليل الفارق إلى أربع نقاط.

في المقابل، ابتعد النصر بقيادة رونالدو ثماني نقاط عن القمة بعد تكبده خسارة "شبه قاضية" أمام القادسية (1-2) في الدمام، ما حدا بصحيفة "آس" الإسبانية إلى اختصار الموقف بالقول "رونالدو.. اللعبة انتهت" !

"النموذجي يتوهج أمام المتصدر"

أمام أكثر من 11 ألف متفرج في هفوف، ترجم "النموذجي" توهجه على أرضه بفوز مفاجئ على "العميد" بثنائية نظيفة عززت موقفه، نوعًا ما، في المنطقة الدافئة، مواصلًا سلسلة نتائجه الجيدة منذ تولي مدربه البرتغالي جوزيه جوميز قيادة الفريق.

اعتبر مدرب الزمالك السابق أن "السر الوحيد للفوز (على الاتحاد) هو العمل اليومي بالتمارين. النتائج قد لا تنصفك في البدايات ولكن النتيجة النهائية هي الأهم".

وأشاد بحارس المرمى "المُعار" من النصر نواف العقيدي الذي تصدى لركلة جزاء سددها البرازيلي فابينيو، "استقطابه كان قرارًا ممتازًا من الإدارة دون توصية مني".

وحظي العقيدي بإشادة من حارس المنتخب السعودي سابقًا محمد الدعيع الذي أكد أن "العقيدي يقدم مستويات رائعة مع الفتح، تجعله أفضل حارس في الكرة السعودية حاليًا".

في المقابل، فضَّل المدرب الفرنسي للاتحاد لوران بلان نسيان هذه المباراة والتركيز على المواجهة المهمة القادمة أمام الاتفاق الاثنين في جدة، "لم نستحق الفوز، والفتح استحق النقاط الثلاث".

وأضاف "غاب عنا الأداء الفردي والجماعي، وحتى الفرص التي أتيحت لنا لم نستغلها كركلة الجزاء. يجب أن نتحسن ذهنيًا وبدنيًا للمباريات المقبلة".