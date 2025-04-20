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أحمد جودة - القاهرة - استقر اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي علي مشاركة منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٤ في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها في الكويت الشهر المقبل.

منتخب 2004 يشارك في البطولة العربية في الكويت استعدادا لمونديال بولندا

ويسعي اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي لتجهيز منتخب الشباب لبطولة العالم المقرر إقامتها في بولندا يونيو المقبل، وهناك برنامج حافل للمنتخب تعتبر البطولة العربية احدي محطات الإعداد..

وهناك نشاط كبير خلال الفترة المقبلة للمنتخبات المصرية حيث يلعب منتخبنا الأول مع البرازيل يومي ٨ و١٠ مايو وديا بمجمع صالات حسن مصطفي.

و في نفس الاسبوع الدولي من مايو يغادر منتخب الناشئين إلى صربيا وكرواتيا للعب لقاءات دوليه استعداد لبطولة العالم للناشئين اغسطس المقبل المقامه في مصر.