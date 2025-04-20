الرياضة

منتخب 2004 يشارك في البطولة العربية في الكويت استعدادا لمونديال بولندا

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منتخب 2004 يشارك في البطولة العربية في الكويت استعدادا لمونديال بولندا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي علي مشاركة منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٤  في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها في الكويت الشهر المقبل.

منتخب 2004 يشارك في البطولة العربية في الكويت استعدادا لمونديال بولندا 

ويسعي اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي لتجهيز منتخب الشباب  لبطولة العالم المقرر إقامتها في بولندا يونيو المقبل، وهناك برنامج حافل للمنتخب تعتبر البطولة  العربية احدي محطات الإعداد..
وهناك نشاط كبير خلال الفترة المقبلة للمنتخبات المصرية حيث يلعب منتخبنا الأول مع البرازيل يومي ٨ و١٠ مايو وديا بمجمع صالات حسن مصطفي.

و في نفس الاسبوع الدولي من مايو يغادر منتخب الناشئين إلى صربيا وكرواتيا للعب لقاءات دوليه استعداد لبطولة العالم للناشئين اغسطس المقبل المقامه في مصر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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