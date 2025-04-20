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أحمد جودة - القاهرة - لقن أوتريخت ضيفه أياكس أمستردام المتصدر درسا قاسيا وفاز عليه 4 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

أوتريخت يقسو على أياكس برباعية في الدوري الهولندي

وانتهى الشوط الأول بتقدم أوتريخت بهدف سجله الإيفواري سباستيان هيلير في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني تقمص الإسباني ميجيل رودريجيز دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لأوتريخت في الدقيقتين 52 و63 ثم تكفل الأمريكي باكستن آرونسون بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 85.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد 73 نقطة في الصدارة.

وتلقى أياكس هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل 23 انتصارا وأربعة تعادلات.