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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بأداء الأهلي في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كريم رمزي: كولر قام من سبات عميق.. وبيراميدز يحتاج للجماهير في العودة

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: كولر خاض مباراة صن داونز بشكل جيد وكأنه قام من نوم وسبات عميق.

وتابع كريم رمزي: كولر تعامل بكل تواضع وواقعية أمام صن داونز، والأهلي كان الأخطر في اللقاء رغم أنه كان الطرف المدافع في اللقاء.

وواصل كريم رمزي: صن داونز ذهب بكرة واحدة خطيرة فقط من عرضية تصدى لها الشناوي، في حين أن الخطورة كانت من جانب الأهلي الذي قدم مباراة محترمة.

وتابع رمزي: البعض لام على كولر في تأخر التغييرات وخاصة بن شرقي، لكن بالتأكيد المدرب له وجهة نظره ويقرأ المباراة، والأهلي كان في حاجة للدفاع أكثر من الهجوم، وهو عكس المعتاد، لكن سيعود الأهلي لحالته الهجومية وسيتواجد بن شرقي.

وأكمل كريم رمزي: الأهلي قدم أداء مميزا في الجولة الأولى، ولكنه لم يتأهل حتى الآن، وأتمنى أن يكون التركيز كاملا في مباراة الإياب.

وأردف رمزي: بيراميدز قدم مباراة مميزة أمام أورلاندو وكان يستحق الفوز، وخاض اللقاء بشكل هجومي مميز، لكن كان هناك مخاطرة في النواحي الدفاعية.

واختتم كريم رمزي: على بيراميدز تجميع الجماهير في مباراة العودة، وأتمنى أن تسانده الجماهير من مختلف الأطياف كما كان يحدث مع المقاولون العرب قديما.

