نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يعلن مواعيد وملاعب بطولة أمم إفريقيا للشباب في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد مواعيد انطلاق وملاعب مباريات دور المجموعات والأدوار الاقصائية لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلي 18 مايو المقبل.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أن النسخة الـ17 للبطولة ستقام بمشاركة 13 منتخبًا تتنافس على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسماعيلية والسويس.

مواعيد وملاعب بطولة أمم إفريقيا للشباب في مصر

افتتاح البطولة سيكون يوم الأحد 27 ابريل حيث تلعب مصر امام زامبيا باستاد القاهرة وقبلها سيراليون وجنوب افريقيا بالاسماعيلية.

وأوضح: "ستُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا في مصر بنظام ثلاث مجموعات، تضم المجموعة الأولى خمسة فرق، بينما تضم المجموعتان الثانية والثالثة أربعة فرق لكل منهما، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى دور الثمانية، على أن تُختتم البطولة في 18 مايو المقبل".

وتابع: "ستتأهل الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لتمثيل إفريقيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي،لمواصلةً إرث القارة العريق في التميز العالمي في كرة القدم للشباب".