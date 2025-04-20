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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد أن مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في فخذه الأيسر تعرض لها في المباراة ضد سلتا فيغو (4-3) السبت في المرحلة الثانية والثلاثين، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

برشلونة يؤكد إصابة ليفاندوفسكي في فخذه الايسر دون تحديد مدة غيابه

وكتب النادي الكاتالوني في بيان "أكدت الفحوصات التي أجريت هذا الصباح إصابة روبرت ليفاندوفسكي في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيسر"، موضحًا أن "عودته إلى صفوف الفريق ستتوقف على مدى تحسن" إصابته.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن النجم البولندي البالغ من العمر 36 عاما قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا السبت المقبل.

وسيغيب ليفاندوفسكي أيضًا عن مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي المقررتين في 30 نيسان/أبريل الحادي ذهابا والسادس من مايو المقبل إيابا.

ويشكل غياب المهاجم السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الالمانيين والذي سجل 40 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، ضربة قاسية للنادي الكاتالوني في سعيه نحو الفوز بالرباعية هذا الموسم.

ويبتعد برشلونة الذي توج بالكأس السوبر المحلية في يناير الماضي، في الصدارة بسبع نقاط عن ريال مدريد الذي يستضيف أتلتيك بلباو مساء الأحد في ختام المرحلة الثانية والثلاثين.