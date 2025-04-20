شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ليستر سيتي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - ليفربول × ليستر سيتي بث مباشر بدون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز.. في أمسية كروية مرتقبة، يستضيف ملعب كينج باور واحدة من أكثر مواجهات الجولة 33 في الدوري الإنجليزي إثارة، حينما يلتقي فريق ليستر سيتي بضيفه الثقيل ليفربول، مساء اليوم الأحد. وتأتي هذه المواجهة وسط ترقب عالمي وجماهيري واسع، خاصة من جماهير ليفربول التي تحلم بحسم لقب الدوري العشرين في تاريخ النادي، وكذلك من عشاق النجم المصري محمد صلاح، الذي يواصل تألقه الاستثنائي ويقترب من حصد الحذاء الذهبي كهداف البريميرليج.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وليستر سيتي خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ليفربول على بعد خطوات من لقب البريميرليج ومحمد صلاح يقترب من حسم الحذاء الذهبي

يدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، مبتعدًا بفارق مريح عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يقبع ليستر سيتي في المركز قبل الأخير بـ18 نقطة، مما يجعل المباراة مصيرية لكلا الطرفين ولكن لأهداف مختلفة. ففي حين يسعى ليفربول لحسم البطولة قبل نهايتها بعدة جولات، يتمسك ليستر سيتي بفرصة أخيرة للهروب من شبح الهبوط.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و3:30 عصرًا بتوقيت غرينتش، على أرضية ملعب كينج باور.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

تُذاع المباراة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية. وتنقل المواجهة تحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 Premium، ويُصاحبها استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل الرياضي قبل وبعد اللقاء.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام ليستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ المدرب يورغن كلوب بتشكيلة قوية للحفاظ على صدارة الدوري، وقد تكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

خط الوسط: ألكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز

صلاح يقترب من التتويج بلقب الهداف للمرة الرابعة

في صراع فردي موازٍ لصراع الفرق، يواصل محمد صلاح تربعه على عرش هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا. الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، النرويجي إيرلينغ هالاند، يبلغ 6 أهداف، ما يمنحه أفضلية كبيرة في سباق الحذاء الذهبي. وقد تكون مباراة اليوم فرصة جديدة لصلاح لتعزيز رصيده التهديفي، لا سيما أمام فريق يعاني دفاعيًا ويكافح لتجنب الهبوط.

6 نقاط تفصل ليفربول عن اللقب الغائب

بفارق 13 نقطة عن أرسنال، يحتاج ليفربول فقط إلى 6 نقاط من أصل 18 محتملة ليحسم لقب الدوري رسميًا، بغض النظر عن نتائج المنافسين. الفوز في مباراة اليوم سيقرب الريدز من اللقب، وقد تشهد الجولة نفسها تتويجه نظريًا إذا تعثر أرسنال في مباراته أمام إيبسويتش تاون، التي تُقام في التوقيت ذاته.

ليستر سيتي بين مطرقة ليفربول وسندان الهبوط

يعاني ليستر سيتي من موسم كارثي، جعل الفريق يتراجع إلى المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة فقط ويأمل المدرب رود فان نيستلروي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، رغم الفارق الكبير في الإمكانيات. الفريق بحاجة ماسة إلى كل نقطة في سعيه للبقاء في الدوري، لكن المواجهة أمام ليفربول لا تبدو سهلة على الإطلاق.

جماهير الكرة المصرية تترقب أداء صلاح

كالعادة، تترقب الجماهير المصرية والعربية أداء محمد صلاح في هذه المباراة المصيرية. ويمثل كل هدف يسجله صلاح خطوة جديدة نحو مجد فردي وتاريخي جديد، يُضاف إلى سجل إنجازاته مع ليفربول منذ انضمامه في 2017.