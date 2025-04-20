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أحمد جودة - القاهرة - كشف مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، فرناندو مورينتس، أنه تعرض لوعكة صحية أبقته في المستشفى عدة أيام، بسبب السفر المتكرر بالطائرة.

مورينتس: قضيت 5 أيام خائفا من الموت

وأوضح مورينتس، في تصريحات لبرنامج 'Tiempo de Juego' الإذاعي، أنه أصيب بانسداد رئوي.

وقال مورينتس: "كنت أشعر بالتعب بعد رحلات عديدة.. في إحداها، بدأ صدري يؤلمني، ولم أرغب في الذهاب إلى المستشفى، لأنني اعتقدت أنني أعاني من مشكلة في المعدة".

وواصل: "لكن في المساء شعرت بشيء ما، فذهبت على الفور إلى الطبيب.. بدأوا بفحص قلبي، ثم شخصوا حالتي بانسداد رئوي".

وعن تفاصيل الوعكة الصحية، قال: "إنها جلطة دموية بسبب الهواء الزائد في الطائرة.. بدأ دمي يتكثف، وارتفع إلى رئتي.. قضيت 5 أيام في المستشفى خائفا من الموت".

وقال إن الأطباء أبلغوه بأنه سيتعافى بشكل كامل، وإنه الآن "سيتعين عليه اختيار رحلاته بعناية أكبر".

واختتم مورينتس حديثه برسالة توعية: "من المهم لمن يسافرون عدة مرات أسبوعيا، أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر".

