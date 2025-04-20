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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا، الإثنين، منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي تشهد مواجهات قوية وحاسمة في سباق اللقب وصراع البقاء، بالإضافة إلى مجموعة من أقوى الديربيات، حيث يستضيف الهلال جاره الشباب، ويحل الأهلي ضيفًا على الوحدة، فيما يلتقي التعاون والرائد في ديربي القصيم.

الهلال يصطدم بالشباب.. والاتحاد يستهدف عودة الانتصارات

يُفتتح لقاء الهلال والشباب عندما يلتقيان في ديربي مرتقب مساء الإثنين، الذي يشهد قمة أخرى منتظرة بين الاتحاد والاتفاق.

يدخل الهلال لقاء الشباب كآخر تحضير قبل مباراته في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة أمام جوانجو الكوري الجنوبي.

يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته في الدوري والاقتراب من الصدارة بعدما تقلص الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى 4 نقاط فقط، حيث يملك في رصيده 61 نقطة، مقابل 65 نقطة للاتحاد.

في المقابل، يبحث الشباب عن استعادة انتصاراته التي توقفت بالتعادل في الجولة الماضية أمام الأخدود، في سعيه للتقدم في جدول الترتيب حيث يحل سادسًا برصيد 50 نقطة.

ويستضيف الاتحاد المتصدر ضيفه الاتفاق في مهمة لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام الفتح التي حرمته من تعزيز الصدارة، والتي باتت مهددة قبل 6 جولات من النهاية.

من جهة أخرى، يسعى الاتفاق لمواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في المركز السابع الذي ينفرد به برصيد 40 نقطة.

تستمر منافسات الجولة يوم الثلاثاء بإقامة مباراتين، حيث يحل الأهلي ضيفًا على الوحدة، فيما يخرج النصر لملاقاة ضمك.

يدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بفوزه الكبير على الفيحاء بخماسية نظيفة ليعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، ويصبح على بعد نقطتين فقط من النصر صاحب المركز الثالث.

في المقابل، حقق الوحدة انتصارين في الجولتين الماضيتين ليرتقي إلى المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن العروبة صاحب المركز الـ 16، آخر مراكز الهبوط. ويسعى الفريق لمواصلة صحوته للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.

يحل النصر ضيفًا على ضمك في الظهور الأخير قبل مباراته أمام يوكوهاما الياباني، السبت، في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

يدخل النصر اللقاء متأثرًا بخسارته أمام القادسية، التي أبعدته بفارق 8 نقاط عن الصدارة. ويسعى النصر لتحقيق الفوز للحفاظ على المركز الثالث في ظل ملاحقة الأهلي والقادسية اللذين يبتعدان عنه بفارق نقطتين فقط.

تتواصل منافسات الجولة يوم الأربعاء، حيث يلتقي الرياض مع الفتح، فيما يحل الأخدود ضيفًا على الخلود، ويستضيف الخليج ضيفه القادسية.