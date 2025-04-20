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أحمد جودة - القاهرة - غادر المجري بيتر جولاتشي، حارس مرمى لايبزيج، المستشفى اليوم الأحد، بعد تعرضه لارتجاج في المخ، وإصابة في الأذن اليمنى.

حارس لايبزيج يغادر المستشفى بعد الحادث الخطير

وذلك إثر اصطدامه القوي بديفيد زيك، مدافع هولشتاين كيل، خلال مباراة الفريقين أمس السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم.

وظهر جولاتشي لفترة وجيزة في مركز تدريبات لايبزيج، قبل أن يذهب إلى المنزل من أجل الراحة.

ووقع الاصطدام في الدقيقة 62 أثناء محاولة الوصول للكرة، وفقد اللاعبان الوعي لفترة وجيزة، حسب زولت لوف مدرب لايبزيج، ومارسيل راب، نظيره في كيل.

وجرى نقل جولاتشي على محفة إلى خارج الملعب، قبل اصطحابه إلى المستشفى للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية، حيث مكث هناك طوال الليل تحت الملاحظة.