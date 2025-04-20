نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة انتر ميلان ضد بولونيا في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره بولونيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا والقنوات الناقله في الدوري الإيطالي موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الايطالي يواجه فريق إنتر ميلان نظيره بولونيا اليوم الأحد الموافق 20 إبريل الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة القنوات الناقله لمباراة إنتر ميلان وبولونيا تُذاع مباراة إنتر ميلان وبولونيا عبر شاشة قناة AD sport's premium 1 ويتصدر فريق إنتر ميلان ترتيب الدوري الايطالي برصيد 72 نقطة بينما بولونيا في المركز الخامس برصيد 57 نقطة

