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أحمد جودة - القاهرة - بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، ويرافقها محمود الخطيب رئيس النادي، وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من جنوب إفريقيا، بعد خوض مباراة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد مواجهة صن داونز

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا.

من المنتظر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

