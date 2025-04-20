نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن التشكيل الرسمي لمواجهة فولهام وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ويمتلك البلوز 54 نقطة في المركز السابع في جدول البريميرليج حصدها من 15 فوز و9 تعادلات و8 هزائم في حين يمتلك فولهام 48 نقطة في المركز التاسع من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 9 مباريات والخسارة في 10 مباريات.

تشكيل تشيلسي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: جينم، ليفي كولويل، تريفوه شالوباه، مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، نوني مادويكي، إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر، نيتو، نيكولا جاكسون