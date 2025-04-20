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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان لمباراته القادمة أمام نظيره أتالانتا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن قمة القمم.. موعد مباراة ميلان ضد اتالانتا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ميلان واتالانتا في الدوري الإيطالي

يواجه فريق ميلان نظيره أتالانتا اليوم الأحد الموافق 20 إبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتالانتا

تُذاع مباراة إنتر ميلان واتالانتا عبر شاشة قناة AD sport's premium 1

ويدخل فريق ميلان المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 9 نقاط بينما أتالانتا في المركز الثالث برصيد 61 نقطة