نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ولفرهامبتون في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد 20 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون، اليوم الأحدعلى ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، والرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آماس، ليندلوف، نصير مزراوي.

الوسط: أوجارتي، ماينو، إريكسن، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، فريدريكسون

القنوات الناقلة لمباراة ولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد

وسيتم بث مباراة فريق ولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة “BEIN Sports HD 5” بصوت المعلق عامر الخوذيري.