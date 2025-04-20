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أحمد جودة - القاهرة - غادر المجري بيتر جولاتشي حارس مرمى لايبزج المستشفى اليوم الأحد بعد تعرضه لارتجاج في المخ وإصابة في الأذن اليمنى، بعد اصطدامه القوي بديفيد زيك مدافع هولشتاين كيل خلال مباراة الفريقين أمس السبت بالدوري الألماني لكرة القدم.

جولاتشي حارس لايبزج يغادر المستشفى بعد تعرضه لارتجاج في المخ

وظهر جولاتشي لفترة وجيزة في مركز تدريبات لايبزج قبل أن يذهب إلى المنزل من أجل الراحة.

وكتب جولاتشي مساء السبت عبر حسابه على منصة "إنستجرام" لتبادل الصور "بشكل عام إنها أمسية محبطة، شكرا لكم على الرسائل، كل شيء على مايرام".

ووقع الاصطدام في الدقيقة 62 أثناء محاولة الوصول للكرة، وفقدا الوعي لفترة وجيزة، حسب زولت لوف مدرب لايبزج ومارسيل راب مدرب كيل.

وفي الوقت الذي غادر فيه زيك الملعب وهو يعاني من حالة دوار، جرى نقل جولاتشي على محفة إلى خارج الملعب قبل اصطحابه إلى المستشفى للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية، ومكث هناك طوال الليل تحت الملاحظة..

وأوضح راب من جانبه "ديفيد متجاوب في غرفة الملابس، ويعاني من ارتجاج في المخ، لكنه بخير تماما".

ويخضع اللاعبان للبروتوكول العلاجي لرابطة الدوري الألماني الخاص بإصابات الرأس قبل السماح لهما باستئناف التدريبات.