نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس مرمى فرانكفورت يغيب عن الملاعب عدة أشهر لإصابة في الركبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب ك أو ا سانتوس، حارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن الملاعب عدة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال لقاء الفريق ضد ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

حارس مرمى فرانكفورت سانتوس يغيب عن الملاعب عدة أشهر لإصابة في الركبة

وأعلن آينتراخت فرانكفورت أن سانتوس سيغيب عن الملاعب فترة طويلة، وربما يمتد غيابه حتى نهاية العام الحالي بسبب طبيعة الإصابة.

ويبدو أن سانتوس تعرض للإصابة عندما اصطدم بجيمس ماديسون، لاعب توتنهام، في الشوط الأول من عمر اللقاء، ليتسبب حينها في ركلة الجزاء، التي أحرز منها الفريق الإنجليزي هدف اللقاء الوحيد، الذي منحه بطاقة الترشح للدور قبل النهائي في المسابقة القارية.

ورغم الإصابة التي تعرض لها الحارس البرازيلي /27 عاما/ غير أنه أكمل المباراة.

وكان سانتوس بديلا ممتازا لكيفن تراب، حارس مرمى فرانكفورت الأساسي، خلال الأسابيع الماضية.

وتعافى تراب من الإصابة التي تعرض لها في عظمة الساق، ومن المقرر أن يعود للتشكيلة الأساسية لفرانكفورت خلال لقائه مع أوجسبورج بالدوري الألماني غدا الأحد، أو أمام لايبزج، في الأسبوع التالي.

وفي حال عدم قدرة تراب على اللعب غدا، فسوف يتولى الحارس الثالث ينس جراهل حراسة عرين الفريق.

وكان فرانكفورت كشف أيضا أن نجمه ماريو جوتزه، الذي خرج مصابا في وقت مبكر من لقاء توتنهام، يعاني من إصابة في أوتار الركبة "ستبقيه بعيدا عن الملاعب في الوقت الحالي".

يشار إلى أن آينتراخت فرانكفورت يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني حاليا، حيث يأمل في التواجد بالمربع الذهبي للبطولة من أجل المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.