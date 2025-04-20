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أحمد جودة - القاهرة - لا يفكر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، في إمكانية تتويج ناديه خلال الأسبوع الحالي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

سلوت يرفض التفكير في إمكانية تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

وحال فوز ليفربول على مضيفه ليستر سيتي غدا الأحد، في المرحلة الـ33 للمسابقة، وخسارة أرسنال أمام مضيفه إيبسويتش تاون، في ذات اليوم بنفس المرحلة، سوف يتوج الفريق الأحمر رسميا بلقب البطولة للمرة الـ20 في تاريخه معادلا الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالمسابقة العريقة، الذي يحمله حاليا غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

لكن سلوت يبدو حريصا على الحفاظ على نهجه القائم على "لعب مباراة تلو الأخرى"، مشيرا إلى أنه لم يفكر في النتائج المحتملة.

وصرح المدرب الهولندي "الإجابة الصريحة هي لا. لست متأكدًا من أنكم تصدقونني، لكن هذه هي الإجابة الصريحة".

أضاف سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم السبت "أعيش حياتي كلها في اللحظة، في اليوم، ولا أنظر للوراء كثيرا ولا أتطلع للأمام كثيرا أيضا، فهذا ما أنا عليه".

وأوضح "يقول لك الناس باستمرار: (حاول أن تستمتع، حاول أن تستمتع بالرحلة بأكملها)، لكن الشيء الوحيد الذي تفكر فيه كمدرب هو: (في نهاية الأسبوع، هناك مباراة قادمة أيضًا ويتعين علينا الفوز بها')".

وتابع "ربما يكون هذا أحد الأسباب.. لأنني أمارس كرة القدم منذ زمن طويل، لدرجة أنني اعتدت على العيش يوما بيوم ومحاولة التأثير يوما بيوم".