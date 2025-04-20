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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت، التعاقد مع كوزمين أولاريو، مدرب فريق الشارقة الإماراتي، مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

تعيين الروماني كوزمين أولاريو مديرا فنيا لمنتخب الإمارات

ويأتي تعيين كوزمين أولاريو مديرا فنيا لمنتخب الإمارات، بعد الاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي باولو سوزا مؤخرًا، فيما أكد اتحاد الكرة الإماراتي عبر حسابه الألكتروني الخاص بموقع (إكس) أن التعاقد مع المدرب الروماني لمدة عامين.

ويعتبر كوزمين أكثر المدربين المتواجدين في الدوري الإماراتي على دراية كاملة بما يدور في ملاعب البلاد، خاصة وأنه تولى من قبل تدريب فريقي العين وشباب الأهلي وحقق معهما بطولات مختلفة، كما قد فريق الشارقة الحالي لمسابقات محلية مختلفة، وتأهل مع الفريق حاليا لنهائي دوري أبطال آسيا 2، حيث يلتقي مع فريق ليون سيتي السنغافوري من أجل التتويج باللقب يوم 18 من الشهر القادم.

ويخوض المنتخب الإماراتي مواجهتين حاسمتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلتقي مع كل من منتخبي أوزباكستان، وقيرغيزستان يومي 5، و10 يونيو المقبل على الترتيب.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف منتخب أوزبكستان، صاحب المركز الثاني، فيما يمتلك منتخب إيران (المتصدر) 20 نقطة، ليضمن صعوده رسميا للمونديال.

ويبدأ كوزمين المهمة رسميا بعد انتهاء موسم فريق الشارقة الحالي حيث تأهل الفريق لنهائي كأس رئيس الدولة، وكذلك نهائي دوري أبطال آسيا 2.

يشار إلى أن كوزمين اولاريو هو أحد أبرز المدربين أصحاب السيرة الذاتية المميزة والإنجازات المشهودة خلال مسيرته حيث تولى المدرب صاحب أول مهامه التدريبية عقب اعتزاله عبر فريق ناشيونال بوخارست الروماني عام 2001.

وانتقل كوزمين للعديد من الأندية الرومانية الكبرى، على رأسها ستيوا بوخارست، الذي تولى قيادته أكثر من مرة ليبدأ بعده مهامه التدريبية في منطقة الخليج عبر الهلال السعودي ما بين عامي 2007 و2009، ثم انتقل لفريق العين، الذي حقق معه الدوري موسمين متتالين وكأس السوبر.