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أحمد جودة - القاهرة - أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، على أن فريقه لن يمنح ليفربول فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مدرب أرسنال يتعهد بإبقاء ليفربول في انتظار لقب الدوري الإنجليزي

وسيتوج ليفربول بالبطولة العريقة قبل 5 مراحل على نهاية الموسم الحالي، إذا خسر أرسنال أمام مضيفه إيبسويتش تاون بملعب (بورتمان رود) غدا الأحد، وفوز ليفربول على مضيفه ليستر سيتي بملعب (كينج باور) في ذات اليوم.

ولكن أرتيتا، الذي أشرف هذا الأسبوع على تأهل فريقه لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مذهل 2 / 1 على ريال مدريد الإسباني، محققا فوزا بنتيجة 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قال: "سنحرص على الفوز في مباراة إيبسويتش، ولن يحدث ذلك (تتويج ليفربول بالدوري)".

ويدخل أرسنال مواجهة إيبسويتش وهو يتواجد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 13 نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، مع تبقي 6 مراحل فقط على نهاية المسابقة.

ويسعى الفريق اللندني لاستعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين للبطولة، عقب تعادله مع إيفرتون وبرينتفورد.

وحقق نيوكاسل، صاحب المركز الثالث حاليا، والذي سيواجهه أرسنال في مباراته الأخيرة بالمسابقة على أرضه الشهر المقبل، خمسة انتصارات متتالية، وسيقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع فريق أرتيتا إذا فاز على أستون فيلا في مباراتهما التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم السبت.

وربما يهبط إيبسويتش مباشرةً لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، إذا فشل في حصد نقاط من أرسنال.

أضاف أرتيتا في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد تسبب تعادلنا في آخر مباراتين في تغيير المشهد بشكل كبير، ويحسب لنيوكاسل الأداء الذي يقدمونه وأسلوب لعبهم أيضا".

وأوضح المدرب الإسباني "أتفهم وضع إيبسويتش حاليا، فهم يلعبون على أرضهم، وهذه إحدى الفرص القليلة المتبقية لهم. لكن بالنسبة لنا، إنها مباراة مهمة".

وتابع "يتعين علينا أن نكثف جهودنا ونبدأ بالفوز في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لنحافظ على مركزنا الحالي على الأقل، وندخل المباريات القليلة المتبقية بأمل".

و شدد أرتيتا "ندرك مدى صعوبة المباراة. إنهم فريق منظم للغاية. ما قدمه كيران (ماكينا) (مدرب إيبسويتش) وطاقمه الفني رائع، ونرى كل أسبوع أداءهم وحجم التحديات التي يشكلونها على المنافس. لذا نتوقع مواجهة صعبة".