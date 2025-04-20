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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق أتلتيكو مدريد خسارة مفاجئة أمام مضيفه لاس بالماس بهدف جاء وقت قاتل من اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب "دي جران كناريا" ضمن منافسات الجولة 32 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

بهدف في الدقيقة 93.. أتلتيكو مدريد يتلقى هزيمة مفاجئة أمام لاس بالماس في الليجا

وبهذه الخسارة، تقلصت طموحات أتلتيكو مدريد في المنافسة على حصد لقب الدوري الإسباني، بعدما اتسع الفارق مع المتصدر برشلونة وكذلك الوصيف ريال مدريد.

سجل لاس بالماس هدفه الوحيد في المباراة في وقت قاتل وتحديدا في الدقيقة 93 عن طريق اللاعب خافيير مونيوز الذي استغل خطأ في تمركز مدافعي أتلتيكو.

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 63 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، بفارق 10 نقاط خلف برشلونة المتصدر والذي انتصر اليوم على ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 4-3، وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف والذي سيلعب مساء الأحد أمام أتلتيك بلباو ضمن الجولة ذاتها.

وبفوزه الثمين اليوم، ارتفع رصيد لاس بالماس إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر، ليبتعد عن منطقة الهبوط في جدول الدوري، ويفارق المركز الثامن عشر.