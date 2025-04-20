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أحمد جودة - القاهرة - أنهى تولوكا المرحلة الأولى من الدوري المكسيكي (كلاوسورا 2025) في صدارة الترتيب بعد تعادله 2-2 مع ضيفه كروز أزول في الجولة ال17 والأخيرة.

تولوكا يتصدر المرحلة الأولى للدوري المكسيكي

سجل هدفي تولوكا في المباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي خوان دومينجيز (ق30) وخيسوس جاياردو (ق43).

فيما أحرز ثنائية كروز أزول الأوروجواياني جابرييل فرنانديز (ق2) والأرجنتيني رودولفو روتوندي (ق45+3).

وبفوزه رفع تولوكا رصيده إلى 37 نقطة معززا صدارته للبطولة، لينتقل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، كحال كروز أزول نظرا لاحتلاله المرتبة الثالثة برصيد 33 نقطة.

وتتأهل الفرق الستة الأولى في الترتيب مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما تخوض الفرق من المركز السابع إلى العاشر التصفيات المؤهلة لهذا الدور.

ومن المركز الثاني ب34 نقطة تأهل أمريكا الذي اكتسح السبت ضيفه مازاتلان بخماسية نظيفة حملت توقيع التشيلي فيكتور دافيلا (ق4 و51 من ضربة جزاء) والإسباني ألبارو فيدالجو (ق13 و58) ورودريجو أجيري (ق75).

وضمن تيجريس أيضا التأهل المباشر لدور الثمانية، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة يحتل بها المركز الرابع بعد تغلبه 2-1 على ضيفه بوماس أونام الذي تجمد رصيده عند 21 نقطة في المرتبة العاشرة مؤقتا، حيث يتوقف تأهله للتصفيات على باقي مباريات الجولة.

أحرز هدفي تيجريس الأوروجواياني فرناندو جورياران (ق45 و65) فيما جاء هدف بوماس الوحيد عبر جييرمو مارتينيز أيالا (ق54 من ضربة جزاء).

