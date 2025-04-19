نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يُخطط بهدوء لما بعد صلاح رغم تجديد عقده حتى 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر لموقع "فوتبول إنسايدر" اليوم السبت أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ في التحرك خلف الكواليس للبحث عن بديل لنجمه المصري محمد صلاح، على الرغم من توقيع الأخير عقدا جديدا مؤخرا يربطه بالريدز حتى صيف 2027.

وكان صلاح، الذي يُعد ثالث الهدافين التاريخيين للنادي، قد جدد عقده مع ليفربول منتصف الشهر الجاري لمدة عامين إضافيين.

ووفقًا للصحفي المتخصص في أخبار ليفربول بيت أورورك، فإن الإدارة تضع خطة مستقبلية لاستبدال صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، قبل رحيله المتوقع عن الفريق بشكل نهائي.

وأضاف أورورك في مدونة "إنسايد تراك" أن استمرار صلاح مع الفريق أثر سلبًا على منافسي ليفربول مثل مانشستر سيتي وأرسنال، لأن بقاء أحد أفضل لاعبي الفريق يمنحه استقرارًا واضحًا قبل دخول سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار إلى أن إدارة ليفربول تضع على رأس أولوياتها تعويض صلاح والمدافع فيرجيل فان دايك مستقبلًا، ضمن خطة لتجديد دماء الفريق.

وتضمنت الترشيحات المحتملة لتعويض صلاح كلًا من جيمي غيتنز لاعب بوروسيا دورتموند، وأنطوان سيمينيو نجم بورنموث.