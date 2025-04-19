نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعادل مع صن داونز.. بعثة الأهلي تتحرك لمطار جوهانسبرج استعدادا للعودة إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مطار جوهانسبرج استعدادًا لرحلة العودة للقاهرة عقب تعادلها مع صن داونز الجنوب إفريقي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب إستاد القاهرة.

وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.