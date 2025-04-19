نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| منتخب المغرب يتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة منتخب المغرب للناشئين أمام نظيره المالي، وذلك بفوز أصحاب الأرض وتنظيم البطولة في نسختها الجارية منتخب أسود الأطلس بركلات الترجيح بنتيجة 2-4، وذلك بعدما انتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

أقيمت المباراة على ملعب البشير بالمحمدية، وذلك في المباراة التي انطلقت صافرة البداية لها مع الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وللمرة الأولى في تاريخه يتوج المنتخب المغربي بطلا لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما، وذلك عقب وصول المنتخب المغربي للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخ أشبال أسود الأطلس.

وسيطر لاعبو المنتخب المغربي على الجوائز الفردية للبطولة، حيث حصل الحارس المغربي شعيب بلعروش على أفضل حارس في البطولة، بينما حصد اللاعب عبد الله الوزان جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

ونجح الثلاثي العربي في الوصول إلى بطولة كأس العالم، وهم:

منتخب مصر، والمنتخب المغربي، ومنتخب تونس.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما يتأهل منها 10 منتخبات أفريقية إلى كأس العالم للشباب في قطر، والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل.