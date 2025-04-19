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أحمد جودة - القاهرة - مباراة بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا.. في أمسية كروية أفريقية واعدة، يستعد نادي بيراميدز المصري لخوض واحدة من أصعب مبارياته في تاريخه، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مساء اليوم، السبت، على ملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

وتحمل المباراة الكثير من التحديات للطرفين، حيث يسعى بيراميدز لمواصلة كتابة التاريخ والوصول للنهائي القاري لأول مرة، في حين يتمسك أورلاندو بامتياز الأرض والجمهور لحسم اللقاء قبل العودة إلى القاهرة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس اليوم

بيراميدز في مواجهة نارية أمام أورلاندو بايرتس بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يخوض بيراميدز المواجهة بمعنويات عالية، خاصة بعد تعادله مؤخرًا مع النادي الأهلي في الدوري المصري، مما قرّبه خطوة إضافية نحو حصد اللقب المحلي لأول مرة في تاريخه.

وقد تأهل الفريق إلى نصف النهائي على حساب الجيش الملكي المغربي، بعد الفوز في الذهاب 4-1، والخسارة في العودة 2-0، ليتأهل بمجموع 4-3.

ويمتلك بيراميدز مجموعة متميزة من اللاعبين أبرزهم إبراهيم عادل ورمضان صبحي والكونغولي فيستون ماييلي والنيجيري صديق إيجولا.

أما فريق أورلاندو، فقد نجح في تجاوز مولودية الجزائر بصعوبة في ربع النهائي، حيث فاز ذهابًا 1-0، وتعادل سلبيًا في الإياب، ليتأهل بفضل هدف خارج الديار.

ويمتلك أورلاندو تاريخًا عريقًا على الساحة القارية، ما يجعله خصمًا لا يُستهان به.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس والقنوات الناقلة

تُقام المباراة مساء اليوم، السبت، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت مكة المكرمة)، على ملعب "سوكر سيتي" العريق بجنوب إفريقيا.

وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 6، ويُعلق عليها صوتيًا المعلق أحمد عبده، ضمن تغطية حصرية من شبكة "بي إن سبورتس" الحاصلة على حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الزي الرسمي للفريقين في المباراة

بيراميدز: سيرتدي الزي البديل الأبيض الكامل، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

أورلاندو بايرتس: سيرتدي الزي الأساسي الأسود الكامل، بينما يظهر حارس مرماه بالزي الأزرق الكامل.

طاقم تحكيم دولي بقيادة بوروندي

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي المباراة إلى طاقم تحكيم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

وسيتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم السنغالي عبسي سي، بمساعدة جبريل كامارا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أورلاندو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمود مرعي - محمد حمدي

الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - كريم حافظ - وليد الكرتي

الهجوم: فيستون ماييلي

بيراميدز.. القوة الصاعدة في سماء الكرة الأفريقية

تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، ما يجعله رابع أعلى نادٍ من حيث القيمة في القارة السمراء، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

وقد نجح الفريق مؤخرًا في حصد أولى ألقابه المحلية بالفوز بكأس مصر، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية واحتلال وصافة الدوري المصري ثلاث مرات متتالية، في مسيرة تصاعدية لافتة منذ تأسيسه.