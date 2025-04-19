نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته بالفوز على لوهافر بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 77 نقطة بينما يحتل لوهافر المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.



سيطر لاعبو باريس سان جيرمان على أحداث الشوط الأول، حيث نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة عن طريق دوي الذي تسلم تمريرة رائعة من باركولا ليسدد الكرة في الجانب الأيمن لمرمى لوهافر.



جاءت باقي أحداث الشوط الأول متواضعة ومتعادلة من كلا الجانبين، حيث شن لاعبو الفريقين العديد من الهجمات على كلا المرميين ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الباريسي بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان هيمنته على مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق راموس الذي أطلق تسديدة صاروخية من زاوية ضيقة ويعلن عن الهدف الثاني للنادي الباريسي.



شن لاعبو لوهافر بعض الهجمات الخطيرة على مرمى النادي الباريسي حتى نجحوا في تسجيل الهدف في الدقيقة 61 عندما تصدى الدولي المصري أحمد كوكا لركلة ركنية برأسه لتصل إلى زميله عيسى سوماري الذي سدد الكرة ببراعة في مرمى باريس سان جيرمان.



حاول لاعبو لوهافر بعد ذلك تسجيل هدف التعادل ولكن لم تنجح محاولاتهم كما حاول لاعبو باريس سان جيرمان تسجيل الهدف الثالث ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان على لوهافر بهدفين مقابل هدف.