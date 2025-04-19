نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

افتتح فيران توريس أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من إينيجو مارتينيز إلى توريس الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى حدود منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل بورخا ايجليسياس لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 15، بعد عرضية أرضية من دوران من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ايجليسياس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 52، بعد تمريرة من جوايتا إلى بورخا الذي توغل إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس فويتشيك تشيزني.

وعاد بورخا ايجليسياس ليسجل الهدف الثالث لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 62، بعد تمريرة طولية من كاريرا، جعلت بورخا في حالة انفراد، ثم سدد الأخير الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص داني أولمو الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة 64، بعد تمريرة من رافينيا إلى أولمو الذي سدد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت على يسار حارس مرمى سيلتا فيجو

وسجل رافينيا دياز الهدف الثالث والتعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 68، بعد عرضية رائعة من لامين يامال من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رافينيا برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز نفس اللاعب في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 7+90، الهدف الرابع لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عن طريق ركلة جزاء، نفذها رافينيا بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.