نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على نظيره إيفرتون، بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

سجل نيكو أوريلي مهاجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الأول في شباك إيفرتون عند الدقيقة 84 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 90+2 أضاف كوفاسيتش نجم خط وسط مانشستر سيتي الهدف الثاني في شباك إيفرتون بأسيست من جوندوجان.