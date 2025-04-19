نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائية رافينيا تقود برشلونة لعبور سيلتا فيجو في مباراة الأهداف السبعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا ثمينًا أمام نظيره سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تمكن فيران توريس من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 12، بعد تمريرة من إينيجو مارتينيز إلى توريس إلى استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى حدود منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح بورخا ايجليسياس في تسجيل هدف التعادل لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 15، بعد عرضية أرضية من دوران من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ايجليسياس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل نفس اللاعب أن يسجل الهدف الثاني لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 52، بعد تمريرة من جوايتا إلى بورخا الذي توغل إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس فويتشيك تشيزني.

وعاد بورخا ايجليسياس ليسجل الهدف الثالث لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 62، بعد تمريرة طولية من كاريرا، جعلت بورخا في حالة انفراد، ثم سدد الأخير الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص داني أولمو الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة 64، بعد تمريرة من رافينيا إلى أولمو الذي سدد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت على يسار حارس مرمى سيلتا فيجو

وتعادل رافينيا دياز لصالح برشلونة في الدقيقة 68، بعد عرضية رائعة من لامين يامال من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رافينيا برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 7+90، سجل رافينيا دياز الهدف الرابع لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عن طريق ركلة جزاء، نفذها رافينيا بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بعد الفوز في 23 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 13 مواجهة.