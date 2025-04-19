ختام دورة مدربي كرة القدم للمستوى «D» بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

اختتمت بنادي المصنعة الرياضي بمحافظة جنوب الباطنة دورة مدربي كرة القدم المستوى (D) التي نظمها نادي المصنعة تحت اشراف الاتحاد العماني لكرة القدم وذلك تحت رعاية المهندس سعود بن حمد الوائلي الرئيس التنفيذي لشركة الباطنة للطاقة بحضور نصر بن مبارك المجيني رئيس لجنة شؤون الفرق الأهلية المشرف العام للدورة والمحاضر وليد السعدي ومساعد المحاضر سلطان الفليتي من الاتحاد العماني لكرة القدم وعدد من أعضاء إدارة النادي وبمشاركة 26 متدربا في الدورة من الفرق الأهلية التابعة للنادي وأندية محلية أخرى بالسلطنة والتي استمرت خلال الفترة من 12 الى 17 ابريل الجاري.

وجاءت الدورة ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها دائرة التدريب والتطوير بالاتحاد العماني لكرة القدم بهدف تطوير المدرب العماني وإيجاد قاعدة عريضة من المدربين المؤهلين علميا وأكاديميا.

تضمن ختام الدورة كلمة نصر بن مبارك المجيني المشرف العام للدورة اشاد فيها بجهود المتدربين مؤكد الرغبة الأكيدة من الفرق الاأهلية بأهمية مثل هذه الدورات الرياضية كما تحدث عن تعاون الاتحاد العماني لكرة القدم في توفير المدربين.