صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري: دشنت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة حملة (خطوة رياضية) تحت رعاية الشيخ أحمد بن محمد بن شهاب البلوشي نائب والي صحار بهدف تعزيز الثقافة الصحية والرياضية لدى مختلف فئات المجتمع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، ونشر الوعي حول أهمية النشاط البدني للحفاظ على الصحة، وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الرياضية والبدنية، بالإضافة إلى جعل ممارسة الرياضة عادة مجتمعية، وعمل شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة . قد شهد حفل التدشين حضور عدد من المهتمين بالصحة العامة والرياضة بمشاركة مجموعة من طلبة المدارس وأفراد المجتمع، وسط تفاعل كبير يعكس وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وبمشاركة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة بصحار، كما شاركت المديرية العامة للخدمات الصحية بركن توعوي وركن للفحص، وقدمت أكاديمية القبضة الذهبية لفنون الدفاع عن النفس فقرات شيقة ضمن حفل تدشين حملة خطوة رياضية.. من جانبه قال محمد بن علي الفارسي مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بشمال الباطنة إن حملة خطوة رياضية تأتي في إطار تعزيز الصحة المجتمعية، وتشجيع الأفراد على اتخاذ خطوات عملية نحو نمط حياة نشيط وصحي، وستنطلق الحملة خلال الشهر الحالي وتستمر حتى ديسمبر 2025، وستتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة كفعاليات المشي المفتوح والأيام الرياضية والترفيهية والمحاضرات التوعوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدشين حملة خطوة رياضية بمحافظة شمال الباطنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.