الحصان مندرين يتوج بطلا لسباق صحار الدولي للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم

فـي آخر سباقات القدرة والتحمل

تصوير ـ راشد الطوقي :

توج الحصان مندرين لمالكه عبدالله بن علي بن ماجد المعمري بكأس صحار الدولي للقدرة والتحمل عموم محلي لمسافة 100كم (ختام الموسم) لهذا الموسم 2024/2025م بتنظيم الاتحاد العماني للفروسية والسباق ودعم مقدر من بنك صحار الدولي، وذلك بعد تحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية بقيادة الفارس ملهم بن حسن البلوشي وباشراف المدرب محمد بن حسن البلوشي، واشتملت المنافسة على سباق محلي لمسافة 100 كم، حيث وصل عدد المشاركين الى 86 خيلا في السباق المحلي لمسافة 100 كم، وقد سبق انطلاق المنافسة الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها وذلك من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة عصرا،كما اشتمل السباق على سباق 40كم تأهيلي.

وقد شهد السباق منافسة قوية جدا، حيث تم استبعاد عدد من الخيول في السباق، حيث دخلت المنافسة 86 خيلا وتمكنت من اجتياز مراحل السباق الثلاث 26 خيلا.

نتائج السباق 100كم

شهد السباق منافسة رائعة بين المشاركين حيث تمكنت 26 خيلا من الوصول الى خط النهاية من أصل 86 خيلا، توج بالمركز الأول وكأس البطولة والميدالية الذهبية الحصان مندرين بقيادة الفارس ملهم بن حسن البلوشي والمركز الثاني والميدالية الفضية للحصان فل ريسك دي بقيادة الفارس أسعد بن أحمد البلوشي اما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكانت من نصيب الحصان جي ال بي ارجنتي بقيادة الفارس أحمد بن صالح البلوشي .

ورصد الاتحاد العماني للفروسية جوائز نقدية قيمة لهذا السباق وذلك تشجيعا للمشاركين في هذه الرياضة، حيث حصل صاحب المركز الأول على مبلغ 4500 ريال عماني والمركز الثاني 3500 ريال عماني والمركز الثالث 2500 ريال عماني والمركز الرابع 1800 ريال عماني والمركز الخامس 1000 ريال عماني والمركز السادس 700 ريال عماني والمركز السابع 600 ريال عماني ومن المركز الثامن وحتى العاشر 500 ريال عماني.

40 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 40كم انطلقت في تمام الساعة الخامسة صباحا وشارك فيها عدد 10 خيول وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح جميع الخيول ، حيث اشتمل السباق على مرحلة واحدة لمسافة 40كم واعطيت اللون الابيض، والحد الأدنى للسرعة 12كم/ساعة والحد الأعلى للسرعة 16كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة/دقيقة، كما حدد عمر الجواد بعمر خمس سنوات.

التتويج والختام

وفي ختام المنافسات قام عبدالواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي ببنك صحار الدولي راعي السباق بتتويج أبطال السباق والحاصلين على المراكز الأولى، كما قدم حمود بن علي الناصري أمين السر بالاتحاد العماني للفروسية والسباق هدية تذكارية لراعي المناسبة.