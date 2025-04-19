شناص ـ من إبراهيم الفارسي: اختتمت بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة فعاليات مهرجان شناص التراثي الرابع بقرية اسود التابعة للولاية وذلك تحت رعاية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، يأتي المهرجان بتنظيم من مكتب والي شناص ولجنة سباقات الهجن بالاتحاد العماني وبالتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة وبجهود ذاتية من الأهالي والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. استمرت فعاليات المهرجان لمدة أربعة أيام متواصلة وفي ختام الفعالية قام راعي المناسبة بتكريم الفائزين في أشواط السباق وتكريم الداعمين والمساهمين واللجان الاعلامية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام مهرجان شناص التراثي الرابع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.