مانشستر سيتي ينتصر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي بثنائية في الوقت القاتل

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، فوزا صعبا على نظيره إيفرتون، بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

شهدت أحداث الشوط الأول من المباراة، ضغط متواصل من جانب لاعبي فريق إيفرتون.

وفي الدقيقة 31 من الشوط الأول، سدد اللاعب جيمس تاركوفسكي نجم فريق إيفرتون كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي، بالتعادل السلبي بينهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو مانشستر سيتي، السيطرة على الكرة والضغط لتسجيل هدف التقدم.

ثم أحرز نيكو أوريلي مهاجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الأول في شباك إيفرتون عند الدقيقة 84 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 90+2 أضاف كوفاسيتش نجم خط وسط مانشستر سيتي الهدف الثاني في شباك إيفرتون بأسيست من جوندوجان.