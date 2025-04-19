نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر: الأهلي قدم أداءً منظمًا أمام صن داونز ونسعى للحسم في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي قدم مباراة قوية أمام صن داونز المنافس القوي، ولاحت له العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب، ونعلم جيدًا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية، وما زال هناك شوط آخر في القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي.

وأضاف: ليس مهمًّا الاستحواذ بالكرة دون الاستفادة منه، والأهلي لاحت له فرص عديدة، واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة، ونجحنا في الأداء بشكل منظم للغاية.

وأشار إلى أن الأهلي يدرك خطورة المنافس، وأن الفريق سوف يستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صن داونز من تسجيل الأهداف.

واختتم: اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء.