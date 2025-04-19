بايرن ميونخ يكتسح هايدينهايم برباعية في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره هايدينهايم برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فويت، ضمن فعاليات الجولة 30 من مسابقة الدوري الألماني لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة بايرن ميونخ وهايدينهايم في البوندسليجا

تمكن بايرن ميونخ من تسجيل هدف التقدم عن طريق هاري كين في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من مايكل أوليز.

ثم أضاف كونراد لايمر ثاني أهداف البافاري في الدقيقة 19، من تمريرة المميز سيرج جنابري.

وعزز بايرن ميونخ تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق الفرنسي كومان في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

وأختتم النجم الألماني جوشوا كيميتش مهرجان الأهداف لصالح البافاري وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 56، من صناعة جيريرو.

وبتلك النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ جدول البوندسليجا برصيد 72 نقطة، بينما يأتي هايدينهايم في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.