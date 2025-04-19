"الحسم في القاهرة".. التعادل السلبي ينهي مباراة الأهلي وصن داونز في بريتوريا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

التعادل السلبي ينهي مباراة الأهلي وصن داونز في بريتوريا

وتعادل الفريقين سلبيا في مباراة ظهر فيها فيها الأهلي بشكل مميز لينجح في تقديم أداء جيد رغم التعادل

الشوط الأول ظهر الأهلي بشكل مميز وفرص ضائعة أبرزها فرصة طاهرة محمد طاهر والذي ضربت الكرة في القائم ليخرج الشوط بالتعادل

وفي الشوط الثاني رغم تراجع المجهود البدني استطاع الأهلي تسجيل هدف عن طريق اللاعب جراديشار لكن التسلل وقف عائقا أمام تقدم المارد الأحمر.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بديلا عن الضائع نجح بن شرقي قي التسجيل لكن للمرّة الثانية يحرم التسلل النادي الأهلي من التقدم.

وتقام مباراة العودة في القاهرة الجمعة المقبلة الموافق 25 إبريل ليكون الحسم على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، اشرف داري، رامي ربيعة، مصطفى العش، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا.

خط الهجوم: جراديشار، طاهر محمد.