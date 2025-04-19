بيراميدز يصل إلى ملعب سوكر سيتي استعدادا لمواجهة أورلاندو

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أحمد جودة - القاهرة - وصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يصل إلى ملعب سوكر سيتي

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص اللاعبون على تفقد أرضية ملعب سوكر سيتي قبل البدء قي عمليات الإحماء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.