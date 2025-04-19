نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن باريس سان جيرمان عن تشكيلته لمواجهة لوهافر وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول الدوري برصيد 74 نقطة بعد 23 فوز و5 تعادلات ولم يحقق النادي الباريسي أي خسارة.

بينما يحتل لوهافر المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 3 مباريات وخسارته في 18 مباراة.



من المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: سيني مايولو، وارن زائير إيمري، برادلي باركولا، لي كانج إن

خط الوسط: إبراهيم مباي، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، أشرف حكيمي

خط الهجوم: راموس– دوي

بينما سيخوض لوهافر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماثيو جورجلين

خط الدفاع: تيموثي بيمبيلي، فودي بالو - توريه، جوتيير لوريس

خط الوسط: إتيان كينكوي، لويك نيجو، مانجا، عبد الله توريه

خط الهجوم: أحمد كوكا، وخوسيه كازيمير.