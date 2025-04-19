نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت لايف.. مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بث مباشر دون تقطيع في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت لايف.. مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بث مباشر دون تقطيع في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025، تعرف على القنوات الناقلة وتفاصيل التشكيل وموعد المباراة.

قمة كروية أفريقية نارية بين الأهلي وصن داونز بعد قليل

حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي اليوم السبت 19 أبريل 2025 إلى ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، لمتابعة المواجهة الحاسمة بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة وكيفية مشاهدة المباراة الأهلي ضد صن داونز

مباشرة تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" اللقاء حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports HD 6، ويقوم المعلق الشهير علي محمد علي بالتعليق على المباراة.

كما يمكن للمشاهدين متابعة البث المباشر عبر تطبيق القناة الرسمي، لضمان مشاهدة عالية الجودة دون تقطيع.

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طاقم تحكيم دولي لضمان العدالة في اللقاء الأهلي ضد صن داونز

كما أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة المباراة للحكم الصومالي عمر قرطان، بمساعدة الكينيين جيلبرت شيريوت وستيفان أونيانجو، بينما سيكون الحكم الرابع بيتر كامامو.

أما غرفة تقنية الـVAR، فستكون تحت إشراف الجابوني بير أتشو، بمعاونة الغاني دانيال لاريا.

الأهلي ضد صن داونز

التشكيل المتوقع للأهلي وصن داونز في لقاء اليوم

تشكيلة الأهلي المتوقعة:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – رامي ربيعة – مصطفى العش.

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور.

الهجوم: أشرف بن شرقي – حسين الشحات – نيتس جراديشار.

تشكيلة صن داونز المتوقعة:

حارس المرمى: ويليامز.

الدفاع: موداو – كيكانا – لونجا – موديبا.

الوسط: مارسيلو أليندي – موكوينا – لورش – زواني.

الهجوم: ريبيرو كوستا – بيتير شالوليلي.

أرقام وإحصائيات قبل المواجهة الأهلي ضد صن داونز

الأهلي: 11 لقبًا أفريقيًا.

صن داونز: لقب واحد عدد

اللقاءات السابقة بين الفريقين:

16 مباراة (فاز كل منهما بـ5 وتعادلا في 6)

موعد المباراة اليوم الأهلي ضد صن داونز

تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة

3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

لقاء الأهلي وصن داونز ليس مجرد مباراة، بل هو صراع تاريخي على عرش الكرة الأفريقية.

ترقّب كبير من جماهير الفريقين، في انتظار من يحسم المواجهة الأولى قبل موقعة الإياب المرتقبة في القاهرة.