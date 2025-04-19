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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 19 أبريل 2025 في دوري أبطال إفريقيا، تعرف على القنوات الناقلة، تشكيل الأهلي، وموعد انطلاق اللقاء من بريتوريا.

مواجهة قوية في بريتوريا ضمن صراع القمة الأفريقية الأهلي ضد صن داونز اليوم

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والقارة السمراء، مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، في لقاء حاسم يقام عصر اليوم السبت 19 أبريل 2025، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا.

الأهلي يسعى لتحقيق فوز تاريخي خارج الديار أمام صن داونز

يدخل المارد الأحمر المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسهل عليه مهمة الإياب بالقاهرة. ويسعى المدير الفني مارسيل كولر إلى كسر عقدة صن داونز على ملعبه، حيث لم يسبق للأهلي الفوز على بطل جنوب إفريقيا خارج الديار في مواجهات سابقة.

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تأهل الأهلي وصن داونز بعد مواجهة صعبة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حيث تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد التغلب على الهلال السوداني بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي ربع النهائي، بينما جاء تأهل صن داونز عقب فوزه على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

الأهلي ضد صن داونز

أرقام متقاربة وتاريخ مواجهات متوازن بين الأهلي وصن داونز

كما تقابل الفريقان في 16 مباراة سابقة، فاز كل منهما في 5 لقاءات، بينما حسم التعادل 6 مواجهات.

أحرز الأهلي 19 هدفًا، مقابل 20 هدفًا لصن داونز، مما يعكس تقارب المستوى بين الفريقين.

تعرف على القيمة التسويقية للأهلي وصن داونز قبل لقاء اليوم

وعلى مستوى القيمة السوقية، يتفوق صن داونز بقيمة تبلغ 35.48 مليون يورو، مقابل 33.90 مليون يورو للأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع في لقاء اليوم أمام صن داونز

حيث من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني.

الوسط: أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، مروان عطية.

الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر.

القنوات الناقلة وترددات البث المباشر

حيث تنقل المباراة حصريًا على قناة beIN Sports HD 6، بتعليق علي محمد علي، عبر الترددات التالية: