نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من المباراة وسط التزام دفاعي من النادي الأهلي.

المباراة شهدت فرصتين محققتين أبرزها فرصة طاهرة محمد طاهر والذي ضربت الكرة في القائم ليخرج الشوط بالتعادل

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، اشرف داري، رامي ربيعة، مصطفى العش، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا.

خط الهجوم: جراديشار، طاهر محمد.