عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في المباراة التي ستقام عصر اليوم السبت على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جيرارد مارتين، إينيجو مارتينيز، ب أو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو عصر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.